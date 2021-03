In Rotterdam zijn zondagmiddag zeker vijfhonderd demonstranten samengekomen om te demonstreren tegen racisme binnen het politiekorps. Ze stonden met spandoeken bij het politiebureau Marconiplein. Volgens de politie is de bijeenkomst rustig en ordelijk verlopen.

Het protest was georganiseerd door de Rotterdamse afdeling van partij BIJ1. Veel mensen zijn boos over de diverse racistische en discriminerende berichten in appgroepen van de politie Rotterdam die de afgelopen tijd uitlekten.

Er is veel woede onder Rotterdammers over de appjes. Volgens de demonstranten zouden agenten die deze denkbeelden bezigen niet in staat zijn om "mensen van kleur veilig te houden".

Een petitie waarin gevraagd wordt om het ontslag van de betreffende agenten is bijna zevenduizend keer ondertekend. Ook wordt er geroepen om het ontslag van politiechef Fred Westerbeke, die de agenten niet heeft ontslagen na de onthullingen.

Ook ouders van meisje Humeyra aanwezig

De agenten in kwestie hebben van Westerbeke een schriftelijke berisping gekregen. Hij noemt dit een "gele kaart". Westerbeke wil de agenten niet ontslaan omdat het goede krachten zijn over wie nooit eerder is geklaagd, meldde hij in gesprek met Rijnmond.

Ook de ouders van het Rotterdamse meisje Humeyra waren aanwezig. De agenten in kwestie zouden na de moord op het meisje hebben geappt dat er "weer een Turk minder" was. Het gaat om een groep van vijf agenten die in de appgroep dit soort teksten bezigden. De groep heette de Jan Smit-groep.

Eerder was al bekend dat mensen met een migratieachtergrond in de online gesprekken "kankervolk", "kut-Afrikanen" en "pauperallochtonen" werden genoemd. Westerbeke omschreef deze berichten eerder als "discriminerend, racistisch en kwetsend".