Het geweld tegen twee journalisten door kerkgangers in Krimpen aan den IJssel en Urk op zondagochtend is onacceptabel. Dat heeft korpschef Henk van Essen gezegd in het tv-programma Buitenhof. Er is echter ook kritiek op het optreden van de politie bij de geweldsincidenten.

In Krimpen aan den IJssel werd een verslaggever van Rijnmond geschopt en geslagen buiten de Mieraskerk. Dat overkwam ook een reporter van PowNed bij de Sionkerk op Urk, die bovendien werd aangereden op de parkeerplaats van het gebedshuis.

"Journalisten moeten hun werk kunnen doen", zei korpschef Van Essen daar later op de dag over. "Wat ik net op de beelden zag, heeft weinig te maken met verdraagzaamheid", aldus de nationale korpschef.

De politie was aanwezig rond de kerken in beide plaatsen, maar wist de incidenten niet te voorkomen en trad naderhand in beide gevallen terughoudend op. Omroepbaas Dominique Weesie van PowNed is daar verontwaardigd over: dergelijke geweldplegingen vragen volgens hem om "keihard ingrijpen, hetgeen vanochtend op Urk, maar ook in Krimpen aan den IJssel, is nagelaten. En dat nemen wij de politie kwalijk."

Politie koos voor rust bewaren

De politie stelt dat de verdachte van het incident in Krimpen, een 43-jarige Krimpenaar, tijdens de kerkdienst gebeurde en niet na afloop, zoals eerder werd aangenomen. "In overleg met een kerkdienaar is de verdachte naar buiten begeleid en is hij meteen aangehouden."

Een politiewoordvoerder laat in een reactie op de incidenten op Urk weten dat de politie daar ook aanwezig was, zowel zichtbaar als onzichtbaar. "We hebben op verschillende momenten opgetreden, maar je kunt niet op elk moment alles voorkomen, ook al sta je erbij. We vinden het vervelend dat dit is gebeurd. Journalisten moeten hun werk kunnen doen."

De politie heeft zich op Urk volgens de woordvoerder vooral gericht op de-escaleren. Aanvankelijk ontstond wrijving tussen journalisten op straat en voorbijgangers, geeft hij aan, maar later werd het rustiger. "Het de-escaleren heeft blijkbaar geholpen: journalisten konden hun werk weer doen en kerkgangers konden naar de kerk gaan."

Van de automobilist die de verslaggever van PowNed zou hebben aangereden, zijn de gegevens bekend, aldus de woordvoerder. "We zijn vanmorgen niet direct overgegaan tot aanhouden. We wilden de rust bewaren. Gelukkig is niemand gewond geraakt."

Voor kerkgangers en journalisten geldt dezelfde wet

Algemeen secretaris Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt het "dieptriest wat hier is gebeurd". Hij roept kerkbesturen op hun verantwoordelijkheid te nemen en deze agressieve daden breed te veroordelen. Verder verbaast het hem dat de politie op Urk niet meteen leek in te grijpen toen een auto tegen de PowNed-verslaggever aanreed.

Burgemeester Martijn Vroom van de gemeente Krimpen aan den IJssel laat in een reactie weten het verschrikkelijk te vinden dat een journalist is aangevallen.

"Het is de grondwet die de kerkgangers toestaat naar de kerk te gaan, ondanks vele verzoeken van het gemeentebestuur om dat niet of terughoudend te doen", aldus Vroom. "Diezelfde grondwet beschermt de pers om zijn werk vrij en open te doen. Journalisten, daar blijf je van af!"