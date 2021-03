In het noorden is het zondag bewolkt met af en toe regen. In de rest van het land is het droog. Vooral in het zuiden is de zon zo nu en dan te zien.

Er waait een matige tot harde zuidwestenwind en het wordt 10 tot 14 graden.

Maandag start met wolkenvelden, later op de dag is het op veel plaatsen zonnig. Het blijft droog en bij een overwegend matige zuidwestenwind wordt het 14 tot 19 graden. Op de Waddeneilanden is het kouder.

