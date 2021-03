Hulpdiensten hebben meerdere etages van een flatgebouw aan de Hoofdstraat in het Drentse Hoogeveen ontruimd nadat zaterdagavond brand is uitgebroken op de zevende verdieping. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio gaat het om "een brandje" waarbij veel rook vrijkomt.

De veiligheidsregio zegt dat twee mensen zijn afgevoerd naar het ziekenhuis vanwege rookinhalatie. Hoe het met hen gaat, is nog onduidelijk. Evenmin is bekend of en wanneer de geëvacueerde bewoners kunnen terugkeren naar hun woningen.

De brand ontstond rond 23.00 uur en was tegen 1.00 uur onder controle, meldt RTV Drenthe.