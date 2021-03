De officiële bekendmaking van de Michelinsterren is maandag pas, maar een nieuwe app van de culinaire gids laat twee dagen van tevoren al zien wie de gelukkigen zijn, meldt NRC zaterdag.

De Michelin-gids is de gezaghebbendste culinaire gids van Nederland en de sterrenceremonie is dan ook een evenement waar culinair Nederland reikhalzend naar uitkijkt.

In de app zijn voortijdig tien restaurants te zien die dit jaar de gewilde sterren krijgen. Brut172 van chef Hans van Wolde in het Limburgse Reijmerstok krijgt in één klap twee sterren en restaurant 212 Amsterdam krijgt een tweede ster.

Van Wolde geloofde het aanvankelijk niet, maar toen hij wel heel veel berichten kreeg, ging hij toch maar even rondbellen. "Ja, we mogen hem aan de muur plakken." De eigenaar had gerekend op één ster en ook al vindt hij zijn team "100 procent twee sterren waard", hij had niet verwacht dat ze er meteen twee zouden krijgen. Hij zegt het wel een beetje jammer te vinden dat de sterren al zijn uitgelekt, aangezien hij de charme van de spanning bij de ceremonie wel kan waarderen.

Richard van Oostenbrugge, die samen met Thomas Groot restaurant 212 runt, kan zijn geluk ook niet op met de tweede ster. "We hadden een zware nacht want ons kleintje krijgt vier nieuwe tanden, dus toen mijn compagnon belde drukte ik hem eerst weg. Maar toen zag ik dat we twee sterren hadden en stond ik heel stil - want iedereen sliep eindelijk - te springen in de slaapkamer."

Van Oostenbrugge hoopte al een tijdje op een tweede ster. "We geven onwijs veel gas met ons hele team, dus als je hem dan krijgt, is dat heel gaaf." De erkenning voelt voor hem extra goed tijdens de coronacrisis. "Als we weer open mogen, komen we met ons allermooiste menu ooit en maken we er voor iedereen een feestje van."

Nog zeven winnaars

Andere winnaars zijn De Nieuwe Winkel in Nijmegen, Kasteel Heemstede in Houten, Zeezout in Rotterdam, Daalder en Wils in Amsterdam, Pieters Restaurant in Bergambacht, Meliefste in Wolphaartsdijk (Zeeland) en Tilia (voorheen De Zwaan) in Etten-Leur.

Een woordvoerder van Michelin heeft bevestigd dat de app op zaterdagochtend inderdaad al informatie prijsgaf. Welke restaurants sterren verliezen, is nog niet te zien.