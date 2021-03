Een voormalige Rotterdamse agent die bij zijn leiding aan de bel trok vanwege racistische uitlatingen in appgroepen zou door andere agenten stelselmatig zijn gepest en uiteindelijk zijn vertrokken. Dat schrijft NRC vrijdag op basis van informatie van verschillende politieagenten. De agent van Marokkaanse afkomst zou door zijn oud-collega's als verrader zijn gezien.

De wijkagent was werkzaam bij politiebureau Marconiplein. Inmiddels heeft hij de politie in Rotterdam verruild voor een functie bij de politie Midden-Nederland.

De klokkenluider zat in een omstreden appgroep waarin burgers met een migratieachtergrond onder meer "kankervolk", "kutafrikanen" en "pauperallochtonen" werden genoemd. De zogenoemde 'Jan Smit-appgroep' van de agenten werd na de meldingen van de klokkenluider in 2019 opgeheven.

De agressie tegen de klikkende wijkagent begon echter daarmee pas. Zo zou hij stelselmatig zijn genegeerd. Ook kreeg hij te horen dat er collega's zijn die moeite hebben met zijn aanwezigheid. De Operationeel Commandant zou aan de klokkenluider hebben laten weten dat hij "apart moet eten in de kantine" en "niet te veel aan het bureau mag komen".

Een andere wijkagent die bij hetzelfde bureau werkt bracht afgelopen december de Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke op de hoogte van de pesterijen. Die zouden zijn gedaan door "dezelfde mannen die deel uitmaakten van de fameuze appgroep".

NRC schreef eerder dat de dienders die de racistische uitlatingen in de appgroep deden een schriftelijke berisping kregen, de lichtste disciplinaire straf. Dat komt doordat ze volgens Westerbeke "goede agenten zijn" en spijt hebben betuigd.

Westerbeke zegt in een reactie in de krant dat de e-mail in december door iemand in emotie is geschreven. "Die doet geen recht aan wat er precies is gebeurd", aldus de politiebaas.