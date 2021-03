Een 37-jarige hoofdagent van de eenheid Oost-Nederland is dinsdag aangehouden door de Rijksrecherche omdat hij informatie zou hebben gelekt naar criminelen. De man zou naar voren zijn gekomen uit onderzoek naar onderschepte berichten van criminelen via EncroChat, meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.

De politieman zou informatie uit de politiesystemen hebben gelekt aan criminelen, vermoedelijk tegen betaling. De officiële verdenking luidt corruptie, schending van zijn geheimhoudingsplicht en computervredebreuk.

De man is na zijn aanhouding verhoord en vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris bij de rechtbank in Zwolle. Die verlengde het voorarrest met twee weken.

De versleutelde communicatiedienst EncroChat werd door criminelen gebruikt om in het geheim met elkaar te kunnen communiceren. Justitie wist het programma echter in het voorjaar van 2020 te kraken, waardoor er maandenlang meegelezen kon worden in de berichten die criminelen naar elkaar stuurden.