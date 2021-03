De politie heeft begin maart een man aangehouden die bijna 3 miljoen euro aan contanten in zijn auto vervoerde, maakt de politie vrijdag bekend. De automobilist werd in Landgraaf gecontroleerd na informatie die naar voren is gekomen uit de gekraakte berichtendienst Sky.

De verdachte, een 45-jarige man uit Oekraïne, bleek in totaal 2.947.750 euro in boodschappentassen te hebben verstopt. De stapels geld waren met elastieken aan elkaar vastgemaakt.

Volgens de politie had de man geen duidelijke verklaring voor de grote hoeveelheid contanten in zijn auto en kwam hij met "een vaag verhaal over het geld". Het gaat waarschijnlijk om crimineel geld, verwacht de politie.

Het onderzoek naar het geld loopt nog. De man is voorlopig op vrije voeten gesteld.