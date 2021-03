Ondanks dat de lente begonnen is, moet je zaterdag rekening houden met felle buien, onweer en hagel. Ook flinke windstoten zijn niet uitgesloten. Zondag belooft vooral in Zuid-Nederland een mooie dag te worden, met relatief hoge temperaturen.

Zaterdagochtend is het overwegend bewolkt, met kans op fikse buien. Lang zijn ze niet, waardoor het loont om even te schuilen indien je buiten bent, aldus Weerplaza. In de middag is er ruimte voor de zon. Het kwik loopt daarbij op tot 7 à 10 graden, iets onder het gemiddelde voor maart.

Zondag waait er aan zee een krachtige wind. Ook elders in het land moet je rekening houden met en sterke zuidwestenwind. In het zuiden heb je daar minder last van, net als van bewolking en een lichte kans op regen. In Noord-Brabant en Limburg loopt de temperatuur op tot 14 of lokaal zelfs 15 graden.