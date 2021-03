De zaak tegen twee beveiligers van Thierry Baudet is geseponeerd, meldt het OM Oost-Brabant donderdag. De beveiligers van de Forum voor Democratie-leider hielden vorig jaar enige tijd een demonstrant vast in Den Bosch. De officier van justitie vindt dat zij zich weliswaar schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten, maar ze worden niet voor de rechter gebracht.

De partijleider van FVD was op 6 juni 2020 aanwezig op de Parade in Den Bosch voor een flyeractie en de opnamen van een promotievideo. Demonstrant Jasper van den Elshout wilde actievoeren door de flyers van de partij te verzamelen in een doos met daarop de tekst "oud papier hier svp".

Beveiligers die door Baudet waren ingehuurd, hebben die middag geprobeerd om de demonstrant ertoe te bewegen te vertrekken. De bewakers hielden hem aan op verdenking van bedreiging van de politicus. Daarbij is de man vastgepakt en op de knieën gedwongen en werden zijn armen op de rug gedraaid.

Baudet ontkende eerder bij Beau dat er sprake was van agressie bij zijn beveiligers. Volgens de politicus lokte de man hem uit en treiterde hij hem. "Hij wilde naar mij toe lopen en niet vertellen wat er in die doos zat."

Advocaat vindt het onbegrijpelijk dat strafbaar feit geen consequenties heeft

Volgens het OM is er sprake van een strafbaar feit, omdat er geen aanleiding was om te denken dat de man Baudet bedreigde. De twee beveiligers hadden de man dus niet via deze burgeraanhouding op de knieën mogen dwingen. Toch worden de twee niet vervolgd, omdat ze volgens het OM al worden getroffen door de gevolgen van hun actie. Ze kregen na de gebeurtenis minder opdrachten en lopen het risico hun beveiligersvergunning kwijt te raken.

De officier van justitie acht het niet strafbaar dat de man werd aangehouden, maar rekent de beveiligers wel het letsel aan. "Wij concluderen dat beide beveiligers wel strafrechtelijk verantwoordelijk zijn voor het aan het slachtoffer toegebrachte pijn en letsel. Volgens ons is dan ook sprake van openlijke geweldpleging of mishandeling door de beveiligers."

Volgens Matthijs Kaaks, de advocaat van Van den Elshout, geeft het OM hiermee een verkeerd signaal af. "Particuliere beveiligers mishandelen een vreedzame demonstrant en gijzelen hem, zonder dat dit consequenties krijgt, ook al vindt justitie het zelf strafbaar. Dat verlaagt de drempel voor geweld tegen actievoerders. In deze tijd van onverdraagzaamheid had het OM hier juist hard tegen moeten optreden."