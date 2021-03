De avondklokrellen van eind januari gingen gepaard met plunderingen, brandstichting en vandalisme. Demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie) en lokale bestuurders willen de schade op de daders verhalen, maar uit onderzoek van Trouw blijkt dat tot nu toe slechts 13 van de 77 verdachten een schadevergoeding moeten betalen.

De totale schade die tijdens de rellen werd aangericht bedraagt volgens het Verbond van Verzekeraars 1 miljoen euro, maar ligt volgens deskundigen waarschijnlijk hoger.

Minister Grapperhaus liet al snel na de eerste rellen weten dat de schade op de relschoppers zou worden verhaald. "Dat betekent dat je zomaar, zonder dat je verzekerd bent, ineens 10.000 euro aan schade moet gaan vergoeden", aldus de bewindsman.

Maar in werkelijkheid blijkt dit gemakkelijker gezegd dan gedaan. In Rotterdam krijgt een op de drie aangehouden relschoppers een vordering, blijkt uit de rondgang van Trouw. De rechtbank in Den Haag verplichtte niemand tot het betalen van een vergoeding en dat geldt ook voor de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland.

Een van de oorzaken is dat het lastig te achterhalen is wie wat precies vernield heeft. Camerabeelden maken het niet altijd mogelijk om de identiteit van vandalen te achterhalen.

Daarnaast staat niet iedereen terecht voor de vernielingen zelf. Sommigen daders zijn veroordeeld voor bijvoorbeeld het aanzetten tot protest. Dat leidde eenmaal tot een boete van 150 voor een minderjarige jongen.

'Van een kale kip kun je niet plukken'

Justitie kan beslag op goederen van verdachten leggen, voordat zij voor de rechter moeten verschijnen. In de regio Rotterdam is dat niet gebeurd. Een woordvoerder van justitie benadrukt dat er wel iets te halen moet zijn bij de daders of eventueel hun ouders. "Van een kale kip kun je niet plukken."

Elders heeft het Openbaar Ministerie (OM) wel beslag gelegd op goederen. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij degene die op Urk een coronateststraat in brand zou hebben gestoken. Justitie legde in Oost-Brabant beslag op bankrekeningen, auto's en een woning.