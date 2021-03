Bij de Militaire Post Organisatie (MPO) in Utrecht is een verdacht pakketje aangetroffen, meldt de Koninklijke Marechaussee (KMar) donderdagavond. Het gaat om een pakketje met een poederachtige stof, zo meldt een woordvoerder van de KMar. De MPO verstuurt post naar militairen in het buitenland.

Behalve de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ook de CBRN Responseenheid aanwezig. Deze eenheid binnen Defensie is gespecialiseerd in chemische, biologische, radiologische en nucleaire dreigingen.

In welk gedeelte van het proces het pakket is ontdekt is niet bekend. "Er waren op dat moment wel meerdere mensen aan het werk. Die moesten naar buiten", aldus de woordvoerder.

Of het pakketje open is gemaakt of nog dicht is, is niet duidelijk. Het is ook niet bekend of mensen last hebben van de stof.

Volgens protocol zet de CBRN ook een ontsmettingsstraat op. Daarmee kunnen mensen die eventueel in aanraking zijn geweest met een chemisch goedje, worden schoongemaakt.