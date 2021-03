De politie heeft donderdagavond een 47-jarige man uit Alphen aan den Rijn aangehouden voor het maken van een valse bommelding bij het Binnenhof in Den Haag. Vanwege de melding werd een deel van het Binnenhof donderdagmiddag ontruimd en de gebouwen van de Tweede Kamer enige tijd afgesloten.

De man zou de politie even na 17.00 uur hebben gebeld en hebben gezegd dat er op het Binnenhof een bom zou liggen. De toegesnelde politie ontruimde gelijk de directe omgeving van het Binnenhof.

De gebouwen van de Tweede Kamer werden niet ontruimd. Wel moesten aanwezigen, onder wie verkenners Tamara van Ark en Wouter Koolmees, in de gebouwen blijven en werden de ingangen afgesloten.

Na uitgebreid onderzoek bleek er geen explosief te zijn in het gebied. Rond 18.00 uur werd het gebied weer vrijgegeven.

De man is ingesloten en zal op een later moment worden verhoord. Over zijn motief is nog niks bekend.