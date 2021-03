De politie en de marechaussee hebben een deel van het Binnenhof in Den Haag ontruimd. Ook mogen mensen de Tweede Kamer niet meer in. De politie laat weten dat er onderzoek wordt gedaan na een bommelding.

Bij wie de melding binnenkwam, kan een politiewoordvoerder nog niet zeggen. Het is ook nog niet bekend of de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ter plekke moet komen.

"Vanwege voorzorgsmaatregelen op advies van de politie zijn momenteel alle ingangen van het gebouw van de Tweede Kamer gesloten", zo is te lezen op het algemene Twitter-account van de Tweede Kamer.

De gebouwen van de Tweede Kamer zelf zijn niet ontruimd, maar de aanwezigen moeten op last van de politie wel in het gebouw blijven. Onder anderen verkenners Tamara van Ark en Wouter Koolmees waren ten tijde van de melding in het gebouw aanwezig, laat een woordvoerder weten aan NU.nl.

Verslaggevers die bij de Stadhouderskamer stonden te wachten op de nieuwe verkenners, werden van het Binnenhof weggestuurd. Het Plein voor het Tweede Kamergebouw is eveneens ontruimd. Ook straten direct rondom het Binnenhof zijn afgezet.

Meer informatie is op dit moment niet bekend.