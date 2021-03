Een deel van het Binnenhof in Den Haag is donderdag afgesloten geweest na een bommelding. De melding bleek echter vals alarm, en na ruim een half uur kon het gebied weer worden vrijgegeven, laat de politie weten.

Er werden geen bijzonderheden aangetroffen, zo meldt de politie op Twitter. Een 47-jarige man uit Alphen aan den Rijn is aangehouden voor het doen van de valse bommelding.

De gebouwen van de Tweede Kamer zelf werden niet ontruimd, maar de aanwezigen moesten op last van de politie wel in het gebouw blijven. Onder anderen verkenners Tamara van Ark en Wouter Koolmees waren ten tijde van de melding in het gebouw aanwezig, laat een woordvoerder weten aan NU.nl.

Verslaggevers die bij de Stadhouderskamer stonden te wachten op de nieuwe verkenners, werden van het Binnenhof weggestuurd. Het Plein voor het Tweede Kamergebouw werd eveneens ontruimd. Ook straten direct rondom het Binnenhof werden afgezet.