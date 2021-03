De familie van de vermoorde Humeyra verlangt concrete maatregelen van de politie tegen de Rotterdamse agenten die zich racistisch en kwetsend uitlieten over de dood van de zestienjarige scholiere. Dat meldt advocaat Richard Korver, die in de arm is genomen door de nabestaanden om stappen te ondernemen. De familie neemt het de politie ook kwalijk dat ze niet gelijk transparant met hen heeft gecommuniceerd over de kwetsende berichten.

De maatregelen die de politie nu getroffen heeft tegen de Rotterdamse agenten, zijn volgens de familie van Humeyra "onvoldoende'. Wanneer naar aanleiding van de uitlatingen over de vermoorde scholiere geen maatregelen getroffen worden, dan worden juridische stappen overwogen, zegt Korver tegen NU.nl.

De agenten kregen vorige maand een berisping voor racistische appjes in de zogenoemde 'Jan Smit-appgroep'. In die WhatsApp-groep lieten de agenten zich ook discriminerend en kwetsend uit over de moord op Humeyra, meldde NRC woensdag op basis van politiebronnen. De agenten schreven onder meer "weer een Turk minder" toen ze over de zaak rondom de vermoorde scholiere praatten.

De uitingen van de politie in de appgroep zou de conclusies van de Inspectie Justitie & Veiligheid over het falen van de politie in de zaak in een heel ander daglicht zetten, zegt Korver namens de familie. "Het falen van de overheid en de politie in het bijzonder - om Humeyra de bescherming te bieden die zij nodig had - krijgt een bijzonder kwalijke geur."

Humeyra werd in december 2018 door haar 32-jarige ex-vriend Bekir E. doodgeschoten bij de fietsenstalling van het Rotterdam Designcollege. E. had haar daarvoor jarenlang gestalkt en bedreigd en Humeyra werd daarbij onvoldoende beschermd door onder meer de politie en het Openbaar Ministerie, concludeerde de Inspectie.

Politie noemt gebruikte teksten "ongepast en kwetsend'

In een reactie zegt de politie dat de desbetreffende agenten de opmerking op 15 januari 2019 maakten. Aanleiding daarvoor zou de bekentenis en spijtbetuiging van E. zijn geweest. De agenten zouden E. uit het werkgebied kennen en uit frustratie opmerkingen hebben gemaakt die volgens de politie "cynisch waren bedoeld aan het adres van de rechterlijke macht", omdat de spijtbetuiging van E. mogelijk zou kunnen resulteren in een lagere strafmaat.

"De teksten die ze daarbij gebruikten zijn ongepast en kwetsend en zij beseffen nu ook dat dit anders gelezen en uitgelegd kan worden."