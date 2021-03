Het radicaal-rechtse platform Vizier op Links intimideerde onder meer historica Nadia Bouras en GroenLinks-politicus Huub Bellemakers door stickers te plakken op hun voordeur. Inmiddels zijn verschillende aangiftes gedaan en Kamervragen gesteld, maar de grote vraag blijft (en daar hebben we nog geen antwoord op): wie zit er achter Vizier op Links? Dit is wat we nu weten.

Vizier op Links verstuurt dagelijks berichten en is juridisch moeilijk aan te pakken. Het platform 'ontmaskert' met die berichten vermeende linkse politici, rechters en wetenschappers door hun namen en adressen online te zetten.



Juridisch is de site moeilijk aan te pakken zolang de mensen erachter onbekend blijven, aldus advocaat Otto Volgenant. "Als we eenmaal weten wie het zijn, kan je in ieder geval civielrechtelijk maar mogelijk ook strafrechtelijke procedures starten."

De stickers die afgelopen week op de deuren en ramen zijn geplakt, zijn verdeeld onder donateurs die via donatieplatform Backme geld betaalden.

Voor 10 euro per maand kon een donateur 'bondgenoot' worden en kreeg dan een set van vijftig stickers met daarop de tekst 'Geobserveerde locatie' en tien stickers op A4-formaat met de tekst 'Gezocht linkse activisten'.

Het is dus onduidelijk wie er achter Vizier op Links schuilgaan. NU.nl sprak presentator en voormalig politicus Jan Roos, die in december benaderd werd door de mensen achter Vizier op Links. Roos beheert samen met mede-initiatiefnemer Ahmed Aarad het donatieplatform Backme.

Roos heeft geen idee wie er achter Vizier op Links zit. "Ik werd benaderd via Twitter. Ik heb toen in hun tijdlijn gekeken, af en toe is het grappig en af en toe niet. Maar daar gaat het niet om. Bij Backme gaan we niet over de inhoud, niet mijn smaak of voorkeur moet leidend zijn maar de geldende wetgeving."

Roos bracht Vizier op Links in contact met zijn compagnon Aarad. Onderling spraken ze af om Vizier op Links toe te laten tot het platform, maar wel 'een oogje in het zeil te houden', aldus Roos. Aarad: "We vonden het prima dat hij netwerken wilde blootleggen, maar wilden dat het daarbij bleef. Geen adressen bekendmaken van mensen, want dat is intimidatie".



Met de mensen achter Vizier op Links hadden ze nooit persoonlijk contact, alleen via Twitter en Telegram. Aarad maakte de binnengekomen donaties over op een bitcoin-rekening.

Na de stickeractie beginnen de alarmbellen te rinkelen. Als historica Nadia Bouras op haar deurpost een sticker aantreft doet ze daarvan melding op Twitter en gaat ze naar de politie om aangifte te doen.

"Ik zag het voorbijkomen op Twitter en heb meteen Ahmed gebeld," zegt Roos. Aarad neemt op zijn beurt contact op met Vizier op Links, maar die wilde geen verantwoordelijkheid nemen voor de stickeractie. Aarad: "Toen hield het voor mij op. Binnen een uur hebben we de stekker eruit getrokken".

Voor Vizier op Links is de ophef aanleiding om het vuurtje verder op te stoken. De stickers worden afgedaan als "ludiek", er zijn er al "duizenden van verstuurd" en het zou "een beetje ingewikkeld zijn om ons ieder individueel stickertje aan te rekenen".

Vizier op Links meldt deze week dat niet alleen Backme, maar eerder ook Protonmail, PayPal en Linktree weigeren samen te werken. Stickers kunnen dan voorlopig ook niet besteld worden want "het kost tijd om een nieuw systeem te verzinnen en op te zetten".

De webhost uit Urk is niet inhoudelijk betrokken bij Vizier op Links. De 21-jarige webhost S. Bakker uit Urk verzorgt een tijdje de hosting van Vizier op Links. Bakker wordt op de links-activistische website Indymedia in december vorig jaar beschuldigd van 'extreemrechtse sympathieën'. De anonieme auteurs, die zichzelf omschrijven als 'online antifascisten' beweren dat Bakker 'de eigenaar en waarschijnlijk enige medewerker' van Vizier op Links is.

Om een weerwoord wordt hij niet gevraagd. Na publicatie van het artikel door Indymedia wordt Bakker overladen met reacties, vertelt hij aan NU.nl. Bakker zegt niet inhoudelijk betrokken te zijn geweest bij Vizier op Links, maar puur als webhost te zijn opgetreden.



Hij had zelf geen contact met de mensen achter Vizier op Links. Het hostingpakket werd via een zogenaamde 'reseller' besteld, Bakker verhuurde de fysieke machines. Het contact met de klant ging buiten hem om. "Ik heb Vizier op Links er na dat artikel op Indymedia meteen uitgezet", zegt Bakker. "Daarmee wil ik niet geassocieerd worden."

Nadat Vizier op Links in Oekraïne bot ving, heeft de website naar eigen zeggen onderdak gevonden in IJsland maar het lijkt erop dat Vizier op Links inmiddels weer is verkast, dit keer naar Arizona in de Verenigde Staten. Op Twitter is Vizier op Links nog altijd actief. Op vragen van NU.nl aan Twitter komt geen antwoord.



Heb jij meer informatie over Vizier op Links?

Tip ons veilig via Publeaks