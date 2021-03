De FIOD heeft woensdag in het Brabantse Schaijk een illegale sigarettenfabriek opgerold. Diezelfde dag werd in Heerlen een soortgelijke fabriek in opbouw aangetroffen. In totaal werden 21 aanhoudingen verricht.

De FIOD vermoedt dat deze fabrieken elk per dag één miljoen sigaretten konden produceren.

Tijdens een gezamenlijke actiedag vielen de FIOD en de douane in totaal vijftien bedrijfspanden in meerdere plaatsen binnen. In totaal namen de agenten 5,4 miljoen sigaretten, 40.000 kilo tabak en 800 kilo waterpijptabak in beslag, evenals tientallen pallets met verpakkingsmateriaal, vloeipapier, filters, lijm, aggregaten en jammers. Zouden de sigaretten op de markt zijn terechtgekomen, dan zou de staat zo'n 8,5 miljoen aan accijns zijn misgelopen.

De dienst Domeinen Roerende Zaken heeft vijftien trailers met machines en grondstoffen afgevoerd en laten vernietigen. In drie panden vonden de handhavers materiaal voor de productie van hennep. Die panden zijn overgedragen aan de politie.

De 21 aangehouden mannen hadden een Poolse of Oekraïense nationaliteit. Een woordvoerder van de FIOD zegt tegen Omroep Brabant dat de mannen in de fabriek werkten. Wie er achter de fabriek zitten, is nog niet bekend.