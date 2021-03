Het incident waarbij vliegtuigonderdelen in een woonwijk in het Limburgse dorp Meerssen neerkwamen, is niet het gevolg geweest van grove nalatigheid of schuld, concludeert de luchtvaartpolitie na onderzoek. Er is dan ook geen aanleiding om een strafrechtelijk onderzoek te starten.

De politie doet altijd onderzoek als zich een ongeval in de luchtvaart voordoet. "We hebben vooronderzoek gedaan en geen verwijtbare zaken gevonden", zei een woordvoerder van de luchtvaartpolitie donderdag. In overleg met het Openbaar Ministerie is daarom besloten af te zien van een strafrechtelijk onderzoek. Wat dan wel de oorzaak van het ongeval is, kon de woordvoerder niet zeggen. "Daar gaan wij niet over."

Inwoners van het Limburgse dorpje werden op 20 februari opgeschrikt door vliegtuigonderdelen die in de woonwijk terecht kwamen. Een voetganger raakte daarbij licht gewond en een kind verbrandde haar hand aan een heet stuk metaal dat was neergekomen.

De brokstukken zouden het gevolg zijn geweest van een explosie in de motor van een vrachtvliegtuig, dat direct na het opstijgen vanaf Maastricht Aachen Airport in de problemen kwam. Het maakte vervolgens op drie motoren een noodlanding op het vliegveld in Luik, niet ver van Maastricht.

Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) startte na het ongeval met een onderzoek naar de oorzaak van het incident. Dat onderzoek is nog gaande.