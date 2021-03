Bij een steekpartij in een woning in Rotterdam is donderdagochtend een man om het leven gekomen. Er zijn zeven verdachten aangehouden, zo meldt de politie.

Rond 4.30 uur kreeg de politie een melding over een zwaargewonde man in een woning aan de Bas Jungeriusstraat.

Hulpdiensten hebben geprobeerd de man te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

De politie meldt dat in het huis meerdere mensen aanwezig waren. Er wordt onderzoek gedaan naar de rol en de betrokkenheid van de zeven verdachten.