De twee Almelose broers (15 en 17 jaar) die verdacht worden van het om het leven brengen van de veertienjarige Lotte uit dezelfde woonplaats, waren bekenden van het slachtoffer. Zeker een van de broers had ook een relatie met haar, schrijft Tubantia woensdag.

De rechtbank in Almelo bepaalde woensdag dat de verdachten nog eens dertig dagen blijven vastzitten. Ook hun 43-jarige vader is verdachte in de zaak, maar hij is eerder wel al vrijgelaten, waarschijnlijk omdat de verdenking tegen hem minder ernstig is.

Het motief achter het vermoorden of doden van Lotte is nog altijd niet duidelijk. Mogelijk speelde de relatie die een van de jongens met het meisje had, een rol. RTV Oost schrijft woensdag dat beide broers los van elkaar een relatie met haar hebben gehad. Bronnen zeggen tegen de regionale zender dat er sprake was van ruzie in de relationele sfeer.

De advocaten van de drie verdachten willen tegen zowel Tubantia als RTV Oost niets over de zaak kwijt.

Het lichaam van Lotte werd op 10 januari gevonden in een sloot achter een industrieterrein in Almelo. Uit onderzoek bleek dat de scholiere door een misdrijf om het leven is gekomen.