De vijf Rotterdamse agenten die vorige maand door de politie zijn berispt voor racistische uitspraken in WhatsApp-groepen, hebben zich in hun gesprekken ook zeer discriminerend en kwetsend uitgelaten over de moord op het zestienjarige Rotterdamse meisje Humeyra. NRC meldt dat woensdag op basis van politiebronnen.

Humeyra werd in december 2018 na jarenlange stalking en bedreiging doodgeschoten door haar 32-jarige ex-vriend Bekir E. bij de fietsenstalling van het Rotterdam Designcollege. E. kreeg hiervoor in december 2019 veertien jaar cel en tbs.

In de WhatsApp-groep van de agenten, die door de deelnemers de Jan Smit-appgroep werd genoemd, zouden de agenten ook over de moord op Humeyra hebben geappt. "Weer een Turk minder", werd daarin gestuurd, schrijft de krant.

De Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke noemt de uitlating tegenover NRC onder meer "verwerpelijk en aanstootgevend".

Eerder was al bekend dat mensen met een migratieachtergrond in de online gesprekken "kankervolk", "kut-Afrikanen" en "pauperallochtonen" werden genoemd. Westerbeke omschreef deze berichten eerder als "discriminerend, racistisch en kwetsend".

Volgens de krant is een delegatie van de Rotterdamse politie woensdagmiddag bij de familie van Humeyra geweest om die te informeren over de kwestie. Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam laat tegenover NRC weten dat hij wist dat de agenten over de moord appten. Donderdag wordt de racismezaak behandeld in de Rotterdamse raad.