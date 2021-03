De Nederlandse overheid doet niet genoeg om stalbranden te voorkomen, concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) woensdag. Dat bij een stalbrand 130.000 kippen of 7.000 varkens omkomen, beschouwt de overheid volgens de OVV als een "acceptabel risico".

De ministeries van Binnenlandse Zaken en Landbouw zien volgens de raad dan ook geen reden om aanvullende regels op te stellen om stallen beter tegen brand te beveiligen.

Het ministerie van Landbouw zegt dat vrijwillige maatregelen al effect hebben gehad en "vindt extra regelgeving ook niet proportioneel ten opzichte van de omvang van het probleem", schrijft de OVV.

Bij dat besluit weegt mee dat veel veehouders geen geld hebben om extra maatregelen te nemen en dat ze "met nog veel meer vraagstukken worden geconfronteerd".

De OVV meldt dat "op de achtergrond meespeelt" dat boeren kritisch kijken naar het overheidsbeleid op het gebied van regels voor de agrarische sector. De afgelopen jaren hebben boeren meerdere keren actiegevoerd tegen de stikstofregels. "Dit broze draagvlak" is voor het Rijk een drempel om aanvullende regels op te stellen, aldus de raad.

Foto: ANP

Binnenlandse Zaken geeft stalbranden volgens OVV weinig prioriteit

Het ministerie van Binnenlandse Zaken is vanwege de verantwoordelijkheid voor bouwregelgeving betrokken bij plannen voor de vermindering van het aantal stalbranden. "Binnen het ministerie krijgt het thema stalbranden een lage prioriteit", schrijft de OVV.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken is het aantal dieren dat bij stalbranden omkomt klein in vergelijking met het aantal dieren dat aan bijvoorbeeld ziekten sterft. Daarnaast is bouwregelgeving in eerste instantie bedoeld om menselijke slachtoffers te voorkomen en biedt het Bouwbesluit door aanpassingen ook het vee bescherming.

"Deze aanpassingen hebben naar de overtuiging van het ministerie de brandveiligheid van nieuwe stallen verbeterd, ook al is dit niet met cijfers te onderbouwen", staat in het rapport van de OVV.

Het gemiddelde aantal dieren dat jaarlijks omkomt bij stalbranden neemt toe, hoewel het aantal branden redelijk stabiel blijft. In de periode 2012 tot november 2020 kwamen 1,3 miljoen dieren om door een brand in een stal. Dat zijn jaarlijks gemiddeld 143.000 dieren. Vee verbrandt levend of stikt door de rook.