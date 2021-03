De dag begint met lokaal kans op mist. Die klaart echter snel op en in de rest van de ochtend is er veel ruimte voor de zon. Later op de dag ontstaan landinwaarts stapelwolken.

Meld je aan Volgen Wil jij elke dag het weerbericht ontvangen?

Het blijft tot in de avond in het hele land droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 12 tot 15 graden.

In de avond kan in het noordwesten wat regen vallen. 's Nachts kan er op meer plaatsen neerslag vallen.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.