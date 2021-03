Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam heeft met zijn uitspraak over de avondklok nooit gepleit voor een uitzonderingspositie voor moslims, zo schrijft hij dinsdag in een brief aan de Rotterdamse gemeenteraad.

Aboutaleb zei maandagavond voorafgaand aan het Veiligheidsberaad dat de ramadan botst met de avondklok als die medio april nog van kracht is. Moslims kunnen tijdens de komende vastenmaand de vasten tussen 21.00 en 21.30 uur breken. Velen van hem hebben volgens hem dan "de drang" om hun familie te bezoeken, aldus Aboutaleb.

Zijn uitspraak leidde tot verontwaardiging, met name in de Rotterdamse politiek. Volgens critici pleitte hij voor een uitzonderingspositie voor moslims.

In een brief aan de gemeenteraad licht Aboutaleb zijn uitspraken toe. Hij vreest dat de handhaving van de avondklok problematisch zal zijn als het nog licht is en veel mensen nog buiten zijn. "In de lente bij mooi weer en een hogere temperatuur lopen we het risico dat veel mensen buiten zijn, waardoor de avondklok op grote schaal zal worden geschonden. Terloops heb ik aangegeven dat het over enkele weken ook ramadan is."

"Dat laatste is gemeld als feit en nooit als reden om de avondklok aan te passen", aldus de burgemeester. "Of zoals hier en daar is gesuggereerd, dat moslims ten aanzien van de avondklok een uitzondering zouden moeten krijgen. Nimmer gezegd, ook niet bedoeld."