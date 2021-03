De 56-jarige man die in juli vorig jaar met zijn auto een school in zijn woonplaats Grootebroek binnenreed, is dinsdag door de rechtbank in Alkmaar veroordeeld tot anderhalf jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Michel K. is schuldig bevonden aan het bedreigen van een docent en vernielen van deuren van de school.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden 36 maanden gevangenisstraf, waarvan twaalf maanden voorwaardelijk. De straf viel lager uit dan de eis, omdat de rechtbank vindt dat een poging tot doodslag niet bewezen kan worden.

Het was namelijk niet duidelijk op welke snelheid K. de gang van de school inreed. Poging tot zware mishandeling is volgens de rechtbank wel bewezen.

K. reed op de bewuste avond basisschool 't Palet binnen. Op dat moment was daar het afscheidsfeest van groep 8 aan de gang. In het gebouw waren zestig mensen, onder wie vijftien kinderen.

De man verklaarde twee weken geleden dat hij zich van alle gebeurtenissen weinig kan herinneren. Hij zei dat er op die dag mogelijk iets in zijn hoofd is "geknapt" als gevolg van jarenlange stress.

Hij liet herhaaldelijk weten zich erg te schamen en het verschrikkelijk te vinden wat er is gebeurd. Op advies van deskundigen beschouwt de rechtbank K. als verminderd toerekeningsvatbaar.

De rechtbank heeft K. ook een contactverbod en een locatieverbod opgelegd. Hij mag daardoor geen contact met de docent opnemen en niet in de buurt van de school komen. Daarnaast heeft hij een rijverbod van acht maanden opgelegd gekregen.

