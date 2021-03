Het Openbaar Ministerie (OM) heeft voor het eerst een lokprofiel ingezet in de strijd tegen mensenhandelaren die actief zijn in de jeugdprostitutie, bevestigt het OM na berichtgeving van het AD. Vorige week werd dankzij die handelswijze een man uit Loenen aan de Vecht gearresteerd.

De arrestatie is dinsdagavond te zien in het programma Jojanneke uit de prostitutie, waarin vrouwen worden gevolgd die uit de prostitutie proberen te komen.

Het Openbaar Ministerie wil vaker lokprofielen gaan inzetten om mensenhandelaren op te sporen. Een woordvoerder zegt in gesprek met het dagblad "geschrokken" te zijn van de reacties die het lokprofiel opleverde.

Een collega van het rechercheteam zou zich hebben voorgedaan als een zestienjarige jongen. Binnen enkele minuten zouden hem een woonruimte en diverse klanten zijn aangeboden. De opbrengst zou gelijk verdeeld worden.

De 54-jarige man die is aangehouden, mag het onderzoek dat naar hem loopt in vrijheid afwachten. Zijn computer en telefoon zijn in beslag genomen. De man wordt verdacht van voorbereidingshandelingen met betrekking tot seksuele uitbuiting van een minderjarige jongen. "Hij heeft tijdens verhoren aangegeven dat hij het allemaal niet zo serieus bedoelde", citeert het AD de officier van justitie.

Het OM hoopt dat de rechter de inzet van lokprofielen ondersteunt. De zaak geldt als toets voor de opsporingstechniek. "Het is afwachten hoe de rechter de zaak zal beoordelen, maar de officieren zien de rechtszaak met vertrouwen tegemoet", aldus het OM.

