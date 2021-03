Schrijfster Aafke Romeijn is maandag het vierde slachtoffer dat aangifte doet tegen het radicaal-rechtse actieplatform Vizier op Links. Dat zegt ze in gesprek met NU.nl. Historica Nadia Bouras, GroenLinks-politicus Huub Bellemakers en politiek adviseur van ontwikkelingsorganisatie Cordaid Paul van den Berg gingen haar al voor.

Bouras en Bellemakers troffen bij hun huis stickers aan met de tekst "Geobserveerde locatie. Deze locatie wordt geobserveerd door volgers van Vizier Op Links. Ga naar vizieroplinks.org om tips door te geven en zicht te krijgen op linkse activisten."

Vizier op Links is een radicaal-rechts platform dat in juni 2020 is opgezet. Het platform plaatst regelmatig gegevens van politici, schrijvers en wetenschappers die als 'links' worden bestempeld. Dit online zetten van adresgegevens wordt ook wel 'doxing' genoemd.

Romeijn vertelde afgelopen week in het AD over de jarenlange treiterijen, reden waarom ze besloot een Twitter-pauze in te lassen. Aan NU.nl laat de schrijfster weten dat ze er na de publicatie in het AD achter kwam dat het Vizier op Links-account via de chatdienst Telegram oproepen met haar naam en adres had geplaatst, waarna steeds weer een golf van bedreigingen volgde. Het is voor haar reden om maandag alsnog aangifte te doen.

Adres school kinderen Cordaid-adviseur genoemd

In februari stapte Cordaid-adviseur Van den Berg al naar de politie. Het patroon was hetzelfde als bij de andere drie: nadat Van den Berg door Vizier op Links werd genoemd, kwam een trollenleger in actie, dat zijn adres bekendmaakte met een foto van zijn huis, pakketjes die hij nooit had besteld liet bezorgen, en hem zelfs aanmeldde voor een opleiding waarbij het adres van de school van zijn kinderen was opgegeven.

"Het was voor mij reden genoeg om een melding te maken bij de politie", zegt Van den Berg.

Kunstenaar Yuri Veerman vond de sticker van Vizier op Links zondag ook op zijn voordeur. Hij maakte een poster met het silhouet van Adolf Hitler, met op de plaats van diens snor het logo van Forum van Democratie.

Veermans woon- en werkadres werden al eerder bekendgemaakt, wat voor hem reden was een melding te maken bij de politie. Na de stickeractie gaat hij alsnog aangifte doen, zegt hij tegen NU.nl. "Het is heel belangrijk dat er nu aandacht komt voor Vizier op Links en wat zij doen", aldus Veerman.

Onduidelijk wie achter Vizier op Links zitten

Vorig jaar zomer probeerde Isa Yusibov, politiek analist en voormalig D66-kandidaat voor het Europarlement, na meerdere intimiderende acties te achterhalen wie er achter Vizier op Links zitten. Als represaille werd zijn adres online gezet. Vervolgens stapte hij naar de politie. Daar werd hem ontraden om aangifte te doen. Wat Vizier op Links deed, was volgens de dienstdoende agent "moeilijk te vervolgen", aldus Yusibov.

Het is op dit moment onduidelijk wie er achter Vizier op Links zitten. Via het platform BackMe deed Vizier op Links een verzoek om donatie. "Als dank voor het lidmaatschap", stuurde Vizier op Links donateurs een stickerpakket toe.

Na een melding heeft BackMe-oprichter Ahmed Aarad gebeld met Vizier op Links. Aarad: "Daar weigerden ze verantwoordelijkheid te nemen voor deze actie en waren ze niet voornemens hiermee te stoppen." Aarad heeft het account vervolgens geblokkeerd en spreekt van een "walgelijke actie".

Naar aanleiding van de ophef heeft SP-Kamerlid Jasper van Dijk maandag Kamervragen gesteld, waarin hij vraagt om de boodschappers van de intimiderende berichten aan te pakken. "Debat is prima, maar iemand op het huisadres intimideren of bedreigen is uit den boze. Justitie en politie moeten hieraan zo snel mogelijk paal en perk stellen", aldus Van Dijk.