Ridouan T. heeft maandag aan het einde van de eerste inhoudelijke zittingsdag uitgehaald naar kroongetuige Nabil B. en hem bestempeld als "fantast" en "pathologische leugenaar". De 43-jarige hoofdverdachte in het Marengo-proces maakte deze opmerkingen toen hij de gelegenheid kreeg om vragen te stellen.

"Na zo'n lange tijd heb ik wel wat te vragen ja", schamperde T. Hij was vooral benieuwd hoe B. weet dat bepaalde berichten van T. afkomstig waren. "Het zijn allemaal aannames, maar er is geen enkel bewijs", vulde de hoofdverdachte zelf in.

De berichten waar T. over sprak, zijn de versleutelde communicatie die inzichtelijk is geworden en belangrijk bewijs vormt in deze zaak. Berichten waarin wordt gesproken over het liquideren van personen en die volgens de kroongetuige aan de hoofdverdachte kunnen worden toegeschreven.

Op de vraag van T. of B. wel eens opdrachten van hem heeft gekregen, was het antwoord: "Nee, nooit direct, maar wel indirect." Het zou aan hem zijn doorgegeven door de broers Mohamed en Saïd R. Die vertelden hem dat de opdrachten afkomstig waren van T. Aan enkele berichten die hem werden voorgehouden, zegt B. ook de schrijfwijze van de hoofdverdachte te hebben herkend.

"Hij heeft het over bewijs, maar er is een dossier vol bewijs", aldus B. in reactie op de opmerking van T. De hoofdverdachte repliceerde door te stellen dat de kroongetuige blijkbaar een soort "orakel" is geworden.

Volgens T. schuift de kroongetuige alles af op de broers R. "Maar met hoeveel mensen in deze zaal heb je nou echt direct contact gehad?", zei T., verwijzend naar zijn medeverdachten. De kroongetuige antwoordde dat hij inderdaad niet met iedereen in direct contact heeft gestaan.

T. heeft over verdenkingen 'vooralsnog niks te zeggen'

De woordenwisseling volgde op een ochtend waarop de meeste verdachten lieten weten niks met te verdenkingen te maken te hebben of er nog niet op in wilden gaan. Onder wie ook T., die het in eerste instantie hield op: "Vooralsnog heb ik niks te zeggen."

Het Marengo-proces draait om een zestal moorden en een reeks pogingen daartoe en voorbereidingen daarop. T. zou hebben opgetreden als leider van de criminele organisatie die voor deze verdenkingen verantwoordelijk wordt gehouden.

Het proces gaat verder op 7 en 9 april. T. liet weten daar opnieuw bij te willen zijn.