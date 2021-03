Ridouan T. heeft maandag laten weten "vooralsnog niks te melden" te hebben als het gaat om de verdenkingen tegen zijn persoon. Het is de eerste keer dat de vermeend topcrimineel aanwezig is in de rechtbank om het Marengo-proces bij te wonen, dat maandag inhoudelijk van start is gegaan.

De 43-jarige T. zit naast zijn advocaat Inez Weski in de rechtbank en heeft inmiddels een kort geschoren hoofd, in tegenstelling tot de foto's die van hem zijn verspreid waarop hij te zien is met krullen.

T. wordt ervan verdacht leiding te hebben gegeven aan een criminele organisatie die zeker zes liquidaties heeft uitgevoerd, pogingen tot liquidaties ondernam en moorden voorbereidde. In totaal zeventien verdachten staan vanaf maandag inhoudelijk terecht.

Alleen Saïd R. is niet aanwezig, hij bevindt zich na zijn arrestatie nog steeds in Colombia in afwachting van zijn uitlevering. NU.nl meldde eerder dat zijn advocaten de verdediging onlangs hebben neergelegd, en R. zit nog steeds zonder raadsman.

Verdachte herhaalt dat hij een alibi heeft voor dag van moord

Een tweede hoofdverdachte die eveneens een leidinggevende functie zou hebben gehad, Mao R., zei in reactie op de aanklacht tegen hem niks te willen zeggen. Ook zijn broer Mario R. doet er het zwijgen toe.

Mohamed R., de broer van Saïd, was uitgebreider in zijn reactie. Hij noemt de feiten waar dit proces over gaat "afschuwelijk": "Ik heb er niks mee te maken." Mohamed R. herhaalde dat hij een alibi heeft voor de dag waarop Ranko Scekic werd vermoord en daarmee heeft aangetoond dat de kroongetuige, Nabil B., een leugenaar is.

Mohamed R. geeft wel toe dat hij informatie heeft verstrekt over Khalid H. H. was in januari 2017 het doelwit van een liquidatie, maar bij vergissing werd Hakim Changachi vermoord. Mohamed R. zegt aanvullend dat hij niet wist dat het de bedoeling was dat H. vermoord zou worden, maar enkel "klappen zou krijgen".

De overige verdachten in het Marengo-proces ontkennen hun betrokkenheid bij de criminele organisatie van T. en hun rol bij de verdenkingen.

Het proces is met zeer veel beveiligingsmaatregelen omgeven. Een teamchef van het Bijzonder Ondersteuningsteam (BOT) zei in gesprek met NU.nl dat het de grootste beveiligingsoperatie ooit is rond een proces.