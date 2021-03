De week begint met zonnige en bewolkte periodes. Vanaf woensdag wordt het een paar graden warmer en tegelijkertijd neemt de kans op onstuimig weer toe. Tegen het weekend worden de meeste buien verwacht. Aan het begin van de week wordt het 10 tot 12 graden, terwijl vanaf woensdag temperaturen tot 15 graden worden verwacht.

Maandag en dinsdag is er sprake van overwegend grijs weer. In grote delen van het land blijft het droog, op enkele plekken zal enige motregen vallen. De zon breekt op sommige momenten door het wolkendek heen. Met temperaturen om en nabij de 11 graden is het overdag koeltjes, terwijl de temperatuur 's nachts onder het vriespunt zakt.

De wind komt vanaf dinsdag uit een andere richting. Vanuit het zuidwesten wordt zachtere lucht aangedragen dan Nederland de laatste weken gewend was, schrijft Weerplaza. Dat zorgt ervoor dat vanaf woensdag de temperatuur ietwat oploopt.

Het weerbeeld blijft in die periode grotendeels hetzelfde. Zonnige en bewolkte periodes wisselen elkaar af, terwijl in grote delen van het land kans is op een bui.

Donderdag en vrijdag lijken op papier de slechtste dagen. De kans op neerslag neemt fors toe en de wind neemt toe in kracht, wat leidt tot onstuimig weer. Daarbij is er vrijdag kans op een klap onweer.