De zon breekt maandag af en toe door. Het wordt maximaal een graad of 8 en de overwegend zwakke wind draait naar het noordwesten. In de middag vormen al enkele stapelwolken en aan het eind van de middag is het geheel bewolkt.

De wolken lossen maandagavond wat op en tijdens deze opklaringen kan de temperatuur zakken tot het vriespunt. Elders kan in een opklaring mist ontstaan.

Dinsdag wordt in de ochtend zon verwacht, maar al snel neemt de bewolking toe. De wind draait dan naar het westen en de temperatuur wordt een graad of 11.

