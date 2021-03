De politie heeft zondag 150 personen aangehouden tijdens de verboden en ontbonden demonstratie op het Museumplein in Amsterdam, meldt de politie zondagavond.

De demonstratie van actiegroep Nederland in Verzet was vooraf aangekondigd op Facebook. De actie richtte zich tegen de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema onder de noemer 'Koffiedrinken voor vrijheid'.

De gemeente had daarvoor toestemming gegeven en het ArenaPark als locatie aangewezen, maar verwacht werd dat betogers naar het Museumplein zouden trekken omdat dit ook als locatie bij het evenement stond vermeld.

Op het Museumplein verzamelden zich vervolgens zo'n driehonderd betogers. Daarop kondigde de driehoek (gemeente, politie en justitie) een noodbevel af. Van tevoren was de omgeving al aangemerkt als veiligheidsrisicogebied vanwege het verwachte protest.

Zondagmiddag greep de Mobiele Eenheid (ME) van de politie in. Een waterkanon werd ingezet om de demonstranten te verdrijven. In de omliggende straten van het Museumplein was het na het ontbinden van de demonstratie nog enige uren onrustig. Rond 17.30 uur keerde de rust weder en pakte de politie in.

Zaterdag ook al demonstratie op Museumplein ontbonden

Zaterdag werd ook al een demonstratie op het Museumplein ontbonden. Er werd toen een waterkanon ingezet. Nadat de politie had gemeld dat iedereen zou worden aangehouden, bewoog de groep van ruim duizend betogers zich vanaf het Museumplein in een stoet door de stad. Zij werden later ingesloten door de ME.

Op het Museumplein werden 58 mensen aangehouden. Zij zijn inmiddels vrijgelaten, meldt een woordvoerder van de politie zondag.

Volgens de politie hangt het van het feit waarvoor de mensen zijn aangehouden af of er een boete volgt, of dat het Openbaar Ministerie gaat vervolgen. Dat laatste kan bijvoorbeeld gebeuren als er geweld is gepleegd tegen de politie.