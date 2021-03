Het Openbaar Ministerie (OM) gaat Marthijn U., Norbert de J. en Nelson M. vervolgen voor het voorzetten van de sinds 2014 verboden pedofielenvereniging Martijn. Dat meldt RTL Nieuws zondag.

RTL Nieuws schrijft dat het maandenlang "undercover ging" binnen een besloten e-mailgroep met oud-leden van Martijn. Het medium beweert dat het zo een lijst in handen kreeg waarin tips om kinderen te misbruiken werden gedeeld.

Martijn werd zeven jaar geleden door de Hoge Raad verboden, omdat de club seksueel contact tussen volwassenen en jonge kinderen verheerlijkte en propageerde.

In 2019 zei de Hengelose jurist Yme Drost over bewijzen te beschikken dat de pedofielenclub weer volop actief was. Hij deed daarom aangifte bij Justitie. Na onderzoek heeft het OM zondag aan RTL Nieuws laten weten dat de drie mannen worden vervolgd.