Een meisje en een man zijn zondagmiddag gewond geraakt bij een bijtincident in een woning in het Zeeuwse Terneuzen. Het meisje raakte zwaargewond. Voor haar is een traumahelikopter opgeroepen. Een onbekend aantal andere kinderen en de hond zijn uit de woning gehaald, meldt de politie Zeeland.

Het gewonde meisje is vermoedelijk rond de twaalf jaar oud en een kind uit de buurt, vertelt een politiewoordvoerder in gesprek met NU.nl. De man is 26 à 27 jaar oud. Hoe de man eraan toe is, is nog onbekend. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Op de bovenste etage van het huis aan het Anjerpad waren na het incident nog jonge kinderen aanwezig. Zij zijn met een ladder uit de woning gehaald.

Hondengeleiders van de politie zijn het huis in gegaan om de hond te vangen. Het zou gaan om een "staffordshire-achtige" hond, aldus de zegsman. Het dier is afgevoerd.

De politie onderzoekt wat zich heeft afgespeeld in het huis.