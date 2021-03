Historica en universitair docent Nadia Bouras gaat aangifte doen van intimidatie vanwege een sticker van actiegroep Vizier Op Links die zij zondag bij thuiskomst op haar deurpost vond, schrijft ze op Twitter. Op de sticker staat de tekst: "Geobserveerde locatie. Deze locatie wordt geobserveerd door volgers van Vizier Op Links. Ga naar vizieroplinks.org om tips door te geven en zicht te krijgen op linkse activisten."

Bouras twitterde zondagochtend een foto van de sticker en schreef erbij: "Ik kom net thuis en vind dit op mijn deurpost. Dit is niet normaal."

Bouras is universitair docent migratiegeschiedenis aan de Universiteit Leiden, en staat bekend als een prominente deskundige op het gebied van migratie en integratie, onder meer van de gastarbeiders in Nederland.

"Ik vind dit heel intimiderend", zegt de historicus zondag tegen Het Parool. "Ik ben ontzettend geschrokken. Net als mijn kinderen, die schrokken van mijn reactie. Normaal krijg ik wel briefjes of rare dingen op mijn werkadres, maar zo thuis, dat is heel intimiderend."

Ze weet niet precies wanneer de sticker is opgeplakt. "Het moet gisteren of vannacht zijn gebeurd", zegt ze tegen de krant.

Vizier op Links noemt stickers 'ludiek'

Vizier Op Links heeft een website en is op sociale media actief, om de "linkse hegemonie" te doorbreken. Wie er achter het platform zitten, is onduidelijk. Er wordt gesteld dat "activistisch links zich heeft genesteld in de haarvaten van ons systeem: media, onderwijs, rechtspraak, overheid en het bedrijfsleven".

Als reactie op de stickers zegt de groep op Twitter dat de stickers "ludiek en vrij verkrijgbaar" zijn. "Er zijn er al duizenden van verstuurd, letterlijk. Beetje ingewikkeld om ons ieder individueel stickertje aan te rekenen. Links probeert ons vanaf dag één te framen en te cancellen. Niks nieuws. #vizieropstop"

Aan de hand van tips zou de actiegroep proberen "linkse netwerken in kaart te brengen". Het platform achterhaalde vorig jaar de identiteit van een vakbondsbestuurder die onder een schuilnaam scheldberichten stuurde aan presentatrice Fidan Ekiz.

Ook GroenLinks-raadslid kreeg sticker

Volgens Het Parool zijn ook anderen bedreigd. Huub Bellemakers, kandidaat-raadslid van GroenLinks in Nijmegen, zag op een maandagochtend dat de stickers op zijn woning waren geplakt.

"Ik wilde naar mijn werk gaan. Daarna ben ik wel even angstig geweest", zegt hij tegen RTL Nieuws. "Ik keek over mijn schouder en mijn GroenLinks-mondkapje heb ik maar even thuisgelaten."