Op het Centraal Station in Amsterdam is zondagmiddag een verdacht pakket aangetroffen. De politie meldt dat het station uit voorzorg deels ontruimd is en dat er geen treinverkeer mogelijk is. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is op het station ter plaatse om onderzoek te doen.

"Vermijd het station en kies een andere route, zowel met het ov als via de openbare weg", aldus de politie op Twitter. "Veiligheid gaat voor alles", zegt een politiewoordvoerder.

Volgens een woordvoerder van NS gaat het om het oostelijk deel van het station dat ontruimd is, de zogeheten B-Zijde. Al het treinverkeer van en naar het Centraal Station is uit voorzorg gestaakt, "We wachten het onderzoek van de EOD af. Tot die tijd blijft het treinverkeer stilliggen", aldus de woordvoerder.

Ook het andere openbaar vervoer rond het station is uit voorzorg gestopt. Zo laat Connexxion weten dat de haltes Centraal Station, Prins Hendrikkade en IJtunnel vervallen voor buslijnen 391 en 394.