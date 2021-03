Na een kans op regen in het zuidoosten van het land breekt overdag zo nu en dan de zon door het wolkendek.

Meld je aan Volgen Wil jij elke dag het weerbericht ontvangen?

Na minimumtemperaturen tussen de 3 en 5 graden wordt het volgens Weerplaza overdag 7 graden in het Waddengebied to 9 graden in Brabant en Limburg. De wind komt uit het noord- tot noordwesten en heeft windkracht van 3 tot 4. Aan zee en rond het IJsselmeer kan het windkracht 5 worden.

In de nacht van zondag op maandag kan het kwik in het binnenland tijdelijk dalen naar temperaturen rond het vriespunt. Maandag overdag wordt het met overwegend bewolking ongeveer acht graden.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.