Burgemeesters van elf gemeenten met een Molukse gemeenschap roepen het nieuwe kabinet op het leed te erkennen dat de Molukkers is aangedaan, nadat ze zeventig jaar geleden naar Nederland werden gebracht. Ook vinden de burgemeesters dat meer moet worden geïnvesteerd in de Molukse gemeenschap.

De burgemeester van Woerden, Victor Molkenboer, is een van de burgervaders die de oproep steunen. Tien jaar geleden was hij als burgemeester van de toenmalige gemeente Leerdam een van de initiatiefnemers achter een oproep om officieel excuses te maken aan de Molukse gemeenschap. "Dit keer hebben we voor een andere insteek gekozen en vragen we het leed van de Molukkers te erkennen. Dat doen we in een brief die maandag in de Volkskrant verschijnt."

Zondag is het zeventig jaar geleden dat Molukkers, ofwel KNIL-Ambonezen, naar Nederland werden gebracht. Het zou om een tijdelijk verblijf gaan. Op 21 maart 1951 kwam het eerste schip in Rotterdam aan.

De burgemeesters wijzen erop dat het geen vluchtelingen, asielzoekers of migranten betrof, maar loyale militairen die in het Nederlandse leger hadden gediend. Zij kwamen met hun gezinnen naar Nederland.

Geen sprake van een snelle terugkeer

"De militairen hadden niet alleen gediend, maar ook gevochten uit naam van onze koningin. Desalniettemin werd deze groep mensen niet met alle egards ontvangen", schrijven de burgemeesters.

"De Ambonezen werden weggestopt in kampen die kort daarvoor nog door de Duitse bezetter waren gebruikt. De strijders voor de Nederlandse belangen werden zelfs ontslagen uit het leger. En van een snelle terugkeer was helemaal geen sprake meer. Er was veel leed, onbegrip en woede. Deze littekens zijn tot op de dag van vandaag nog voelbaar in de Molukse gemeenschap."

Meer investeren in de Molukse gemeenschap

De burgemeesters stellen dat het het nieuwe kabinet zou sieren als tegenover de samenleving erkend zou worden dat de wijze van ontvangst en opvang in Nederland onwaardig is geweest. Ook vinden ze dat er vanuit het kabinet meer geïnvesteerd zou moeten worden in de Molukse gemeenschap.

"Hierbij gaat het wat ons betreft om versterking van de Molukse identiteit/cultuur en geschiedenis, maar ook om versterking en ondersteuning op sociaal-economisch gebied."

De brief is ondertekend door de burgemeesters van Vijfheerenlanden, Woerden, Assen, Breda, Culemborg, Epe, Helmond, Huizen, Krimpen aan den IJssel, Vught en Zuidplas.