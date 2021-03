De politie gaat de veroordeelde Jos B. opnieuw verhoren in de zaak-Nicky Verstappen. Het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt zaterdag berichtgeving van RTL Nieuws daarover. Het OM beaamt dat het een ongebruikelijke stap is tijdens het hoger beroep een veroordeelde opnieuw te verhoren.

Het OM wil nog niet vrijgeven waarom Jos B. opnieuw wordt verhoord.

Jos B. werd in november 2020 veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor het seksueel misbruiken en ontvoeren van de elfjarige Verstappen met de dood tot gevolg en het bezit van kinderporno.

Zowel het OM als Jos B. ging na de uitspraak in hoger beroep. De eerste regiezitting is gepland op 6 april.

B. heeft altijd ontkend dat hij iets met de dood van Verstappen te maken had. Hij houdt vol dat hij hem niet heeft misbruikt en dat de jongen al dood was toen hij hem in augustus 1998 op de Brunssummerheide vond.