Het Museumplein in Amsterdam werd zaterdag ontruimd na een noodbevel van de gemeente. Honderden betogers hadden zich op het plein verzameld voor een illegale demonstratie tegen de coronamaatregelen. Inmiddels trekt een grote groep betogers vanaf het Museumplein door de stad.

Nadat de politie een waterkanon had ingezet en had aangekondigd dat alle demonstranten die zich nog op het plein bevonden waren aangehouden, kwam de groep in beweging. Honderden personen liepen in de richting van de Van Baerlestraat. Ze waren op het Museumplein bijeengekomen om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. Aangezien het protest niet was aangemeld, werd het verboden en greep de politie in.

Toen de politie een waterkanon inzette, hielden veel betogers zich staande door zich te beschermen met gele paraplu's. Een deel van de groep ging zitten en ze reageerden lachend en juichend op de mededeling van de politie dat iedereen op het plein was aangehouden. ME'ers stonden in een linie voor de demonstranten en rondom het plein stonden veel politiebusjes.

De aanwezigen riepen onder meer "Liefde, vrijheid, geen dictatuur", zingen You never walk alone, dansten op Leef en hadden spandoeken met teksten als "Vaccinatiepaspoort = apartheid" bij zich. Eerder werden veteranen opgeroepen een lijn te vormen tussen de ME en de betogers. Op beelden zijn personen te zien die baretten dragen en voor de groep in de houding staan.

"Agressie tegen de politie wordt niet getolereerd. Ga naar huis en houd daarbij voldoende afstand", schrijft de gemeente op Twitter. Al eerder op de dag waren het plein en de nabije omgeving aangewezen tot veiligheidsrisicogebied, waardoor de politie preventief mag fouilleren.

De afgelopen tijd zijn er wekelijks demonstraties op het Museumplein, waarbij het meerdere keren tot een confrontatie kwam tussen demonstranten en de mobiele eenheid.