De astronomische lente gaat zaterdag zo goed als onbewolkt en droog van start. In de vroege ochtend kan het landinwaarts nog wel gaan vriezen.

Het is in de ochtend koud, maar wel zonnig. In het noorden komt nog enige tijd wat bewolking voor. Die trekt in de loop van de dag langzaam naar het zuiden.

Verder kan in het noorden in de middag nog een beetje regen vallen. Het wordt 7 tot 8 graden bij weinig wind.

