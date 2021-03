Terwijl de astronomische lente dit weekend van start gaat en de zon er vaak bij schijnt, loont het om 's nachts goed onder de wol te kruipen. Wolken, vrieskou en zon wisselen elkaar af.

Het weer wordt rustig dit weekend met koude nachten en geregeld zon overdag, aldus Weerplaza. Vooral in de nacht van vrijdag op zaterdag daalt de temperatuur naar waarden tussen de -1 en -4 graden.

In de loop van zaterdag volgen wolken en warmte elkaar op. In de ochtend schijnt nog regelmatig de zon, maar uit het westen zullen wolkenvelden komen. Met het begin van de astronomische lente op zaterdag stijgt de temperatuur naar ongeveer 7 graden. In het noorden en noordwesten is later op de dag een kleine kans op regen.

Dagelijks het weer Volgen Meld je aan om elke dag het weerbericht te krijgen

De nacht van zaterdag op zondag is bewolkt en zachter met temperaturen tussen de 2 en 4 graden.

De lente laat zich zondag niet al te uitbundig zien. Hoewel het kwik iets stijgt naar 8 à 9 graden, is met name de ochtend druilerig van aard. De dag start met vrij veel bewolking en hier en daar wat motregen. Vanuit het noorden komt de zon zo nu en dan tevoorschijn waarmee het weekend fris maar lenteachtig eindigt.