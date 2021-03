Mensenrechtenorganisatie Amnesty International is kritisch op burgemeesters en de politie, omdat protestacties te snel worden verboden of ingeperkt. Dat zegt Amnesty-directeur Dagmar Oudshoorn in gesprek met NU.nl, naar aanleiding van de ongeregeldheden op het Haagse Malieveld afgelopen zondag.

Volgens Oudshoorn, die eerder bij de politie werkte en burgemeester van het Noord-Hollandse Uithoorn was, grijpen burgemeesters te snel naar allerlei middelen die het demonstratierecht inperken. Ze noemt daarbij het maximum aantal demonstranten, de aangewezen locatie van een protest of zelfs het helemaal verbieden van een demonstratie.

"Ik denk dat er altijd een evenwicht gezocht moet worden tussen veiligheid, gezondheid en het demonstratierecht. De neiging is vaak om het demonstratierecht als eerste in te perken. Dat is waarvoor je moet oppassen in een democratische rechtsstaat", aldus de Amnesty-directeur.

Zo vindt Oudshoorn dat er bij het protest van zondag tegen het kabinetsbeleid best meer dan tweehonderd mensen op het Malieveld samen hadden kunnen komen. "Als je allemaal op 1,5 meter van elkaar staat, kunnen er best meer dan tweehonderd mensen op het veld. Hetzelfde geldt voor een locatie als het Jaarbeursplein, ook daar kunnen binnen de coronaregels meer mensen staan."

Dagmar Oudshoorn vraagt zich af of de politie nog wel een hond moet inzetten als iemand onder controle is. Dagmar Oudshoorn vraagt zich af of de politie nog wel een hond moet inzetten als iemand onder controle is. Foto: ANP

Amnesty keurt geweld tegen agenten af

Oudshoorn begrijpt dat het soms lastig is voor burgemeesters om een demonstratie goed te laten verlopen. Zeker omdat in coronatijd het recht op gezondheid ook een belangrijk aspect is en er in sommige gevallen ook sprake is van dreiging richting bijvoorbeeld agenten.

"Het vele geweld tegen de politie keuren we zeer af, maar het lijkt aan twee kanten te verharden." Oudshoorn doelt op het geweld dat agenten toepasten op het Malieveld. Meerdere mensen werden met een wapenstok op hun hoofd geslagen, zoals een man die op de grond lag, terwijl een politiehond zich in zijn been vastbeet.

"Op het moment dat iemand onder controle is, moet je je afvragen of je nog een hond moet gebruiken", aldus Oudshoorn. "Dat evalueren en daarvan leren vinden we heel erg van belang. Soms wordt er tegen ons gezegd: maar agenten moeten toch hun werk kunnen doen? Jazeker, alleen het middel moet in verhouding staan tot wat je onder controle probeert te krijgen."

Brief van Amnesty naar OM en Den Haag

Amnesty gaat dan ook komende week een brief sturen naar het Openbaar Ministerie (OM) en de Haagse burgemeester Jan van Zanen met het verzoek het politieoptreden te onderzoeken. Het OM zegt er aandacht voor te hebben, maar dat van een onderzoek nog geen sprake is.

"Natuurlijk leven we in een democratische rechtsstaat. Maar dat wil niet zeggen dat je niet moet reageren als er aan die rechten wordt geknabbeld", zegt Oudshoorn. "Want ergens begint het altijd. Op het moment dat je wat van die rechten afhaalt, komt het vaak niet meer terug."