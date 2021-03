De beveiligingsmaatregelen rondom het strafproces Marengo, dat maandag inhoudelijk van start gaat, zijn de grootste ooit. Dat laat een teamchef van het Bijzonder Ondersteuningsteam (BOT) desgevraagd aan NU.nl weten. Het BOT is verantwoordelijk voor het vervoer van de verdachten naar de beveiligde rechtbank in Amsterdam en weer terug.

Welke maatregelen er precies zijn getroffen is geheim, maar voor enkele verdachten geldt het hoogste dreigingsniveau. Teamchef Alex wil niet verder gaan dan dat hier "passende maatregelen op zijn getroffen."

De rechtbank wil dat alle verdachten bij de start van het proces aanwezig zijn. Dat betekent dat er zestien verdachten naar de extra beveiligde rechtbank De Bunker in Amsterdam zullen worden vervoerd. Onder hen is ook Ridouan T., die dan voor het eerst in de rechtbank verschijnt.

Tijdens eerdere zittingen in het Marengo-proces werden al speciale eenheden van de politie, Dienst Speciale Interventies (DSI) en Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) ingezet voor bijvoorbeeld de aanvoer van de leden van de rechtbank. Ook werden straten afgezet en hing er een helikopter boven de rechtbank. Er is weinig twijfel dat dit ook nu het geval zal zijn.

Beveiliging zal zichtbaar en onzichtbaar aanwezig zijn

Het BOT wordt ingezet als de persoon die het team vervoert het gevaar loopt te worden geliquideerd of gegijzeld, of als er sprake is van vluchtgevaar. Bij het vervoer wordt gebruikgemaakt van gepantserde voertuigen, waarvan in ieder geval de Range Rover bestand is tegen een explosie.

Alex, die zijn echte naam en leeftijd uit veiligheidsoverwegingen niet wil laten weten, zegt dat het team "zichtbaar en onzichtbaar" bij de rechtbank aanwezig zal zijn. Naast fysieke aanwezigheid kan dit ook met bijvoorbeeld drones, camerasystemen en "andere middelen" zijn.

De beveiligingsoperatie zal worden aangestuurd vanuit een centraal punt ergens in Nederland. Daar zullen de leidinggevenden van de verschillende beveiligingseenheden bijeenkomen.

Al langer vrees voor poging tot bevrijden van T.

Er wordt al langere tijd gevreesd dat er een poging wordt ondernomen om T. te bevrijden. Eind vorig jaar liet het Openbaar Ministerie (OM) nog weten dat er eerder dat jaar bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI) informatie binnen was gekomen dat er geprobeerd zou worden om T. uit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught te bevrijden. Er werden toen extra beveiligingsmaatregelen ingezet rondom de al zwaarbeveiligde gevangenis.

Het OM bracht deze informatie naar voren toen T. vroeg om naar een minder streng regime dan de EBI te worden overgeplaatst. De informatie over een op handen zijnde ontsnapping werd als niet concreet genoeg ingeschat, maar T. moest wel in de EBI blijven.

Het OM sprak destijds ook het vermoeden uit dat T. over "voldoende mensen, mogelijkheden en middelen beschikt om het strafproces te beïnvloeden". Mogelijk zal T. maandag dan ook worden afgeschermd van de anderen in de rechtbank.