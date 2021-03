Er is vrijdag veel ruimte voor de zon, maar er ontstaan ook stapelwolken. In de middag is het wisselend bewolkt.

Het blijft vrijwel overal droog. De middagtemperatuur komt uit op ongeveer 8 graden. Het voelt door een matige noordoostenwind wel iets kouder aan.

In de avond en in de nacht is het vrij helder, staat er weinig wind en koelt het flink af. De temperatuur zakt naar tussen de 0 en -5 graden.

