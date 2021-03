De rechtbank in Haarlem heeft donderdag vier jaar celstraf opgelegd aan Nico V. (57) voor zijn rol bij de aanslag eind 2000 op Heineken-ontvoerder Cor van Hout en diens kompaan Bas Vermeulen. Medeverdachte Maruf 'Paja' M. (65) werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.

Het Openbaar Ministerie (OM) had in februari tegen beiden zes jaar gevangenisstraf geëist.

Van Hout en Vermeulen werden op 20 december 2000 kort voor middernacht met een scherpschuttersgeweer van afstand beschoten bij de woning van Van Houts toenmalige partner Sonja Holleeder in Amstelveen. Ze lieten zich op de grond vallen, hielden zich minutenlang dood en kwamen met de schrik vrij.

Volgens de rechtbank is het duidelijk geworden dat V. die dag de trekker heeft overgehaald en dat hij dit in opdracht van de in 2005 geliquideerde crimineel John Mieremet heeft gedaan.

Zaak heeft opvallende geschiedenis

De zaak kent een opvallende geschiedenis. In eerste instantie werden V. en M. in 2001 beiden als verdachte aangemerkt, maar weer vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Toen de zaak in 2008 alsnog voor de rechtbank kwam, oordeelde de rechter dat het OM het recht op vervolging had verspeeld omdat er onvoldoende bewijs was om de mannen opnieuw te vervolgen.

Het gerechtshof dacht daar anders over en besloot in 2011 dat de zaak opnieuw gedaan moest worden. Dat resulteerde pas in 2021 tot de inhoudelijke behandeling van de zaak, met de uitspraak van donderdag als gevolg.

Voor Van Hout was de aanslag, de tweede op zijn leven, uitstel van executie. Hij werd begin 2003 samen met een vriend alsnog geliquideerd toen hij een Chinees restaurant in de Dorpsstraat in Amstelveen verliet.

Voor onder meer die moord werd Willem Holleeder tot levenslang veroordeeld. Een zaak die nu in hoger beroep loopt.