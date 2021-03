Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vijftien maanden cel waarvan vijf maanden voorwaardelijk geëist tegen twee mannen voor het verspreiden van ruim vijftien dreigbrieven aan bedrijven die meewerken aan de ontwikkeling van twee windparken in Groningen en Drenthe. De twee zouden zich volgens het OM ook schuldig hebben gemaakt aan het dreigen met het dumpen van asbest op de locaties waar de windparken moesten komen.

De dreigementen aan het adres van bouwbedrijven als Hak, BAM en energiebedrijf RWE zorgden volgens het OM in het voorjaar van 2019 voor enorm veel onrust en angstgevoelens. "Het geen idee hebben waar die dreigementen vandaan kwamen, tastte het veiligheidsgevoel nog meer aan", zei de officier van justitie. Twee ondernemingen trokken zich vanwege de dreigementen terug.

Het OM sluit niet uit dat de twee verdachten, de 63-jarige Jan. N. uit Tweede Exloërmond en de 59-jarige Jan H. uit Meeden, met meerdere personen aan de dreigementen hebben gewerkt. De twee verdachten zouden deze plannen hebben bedacht, input hebben geleverd en ervoor hebben gezorgd dat ze werden uitgevoerd, aldus het OM.

Beide mannen vertegenwoordigen actiegroepen die tegen de aanleg van de windmolenparken zijn. Ondanks dat de dreigementen na de aanhouding van de mannen zijn gestopt, is hun weerstand tegen de windmolens volgens het OM niet verminderd en is een straf op zijn plaats. "Bovendien zullen er in de toekomst ongetwijfeld andere besluiten op hun pad komen waarmee ze zich niet kunnen verenigen."

Het is nog niet bekend wanneer de rechtbank uitspraak doet in de zaak.