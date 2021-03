De douane heeft tijdens een controle in de Rotterdamse haven 4.000 kilo cocaïne aangetroffen. Het verdovende middel zat verpakt in 4.425 verschillende pakketjes, laat het Openbaar Ministerie (OM) donderdag weten.

De straatwaarde van de cocaïne wordt geschat op ruim 300 miljoen euro. Smokkelaars hebben geprobeerd de drugs in een uit Ecuador afkomstige container via Antwerpen naar Rotterdam te smokkelen. De container was geadresseerd aan een fruitbedrijf in Rotterdam.

Het OM laat weten dat de drugs inmiddels vernietigd zijn en dat het onderzoek naar de herkomst van de verdovende middelen in gang is.