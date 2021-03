De politie heeft twee personen opgespoord die in februari een man met een ernstige beperking in de vrieskou hebben achtergelaten in Rijswijk. Het 25-jarige slachtoffer blijkt uit Duitsland te komen en door twee familieleden te zijn achtergelaten.

De verdachten zijn een vijftigjarige man en een twintigjarige vrouw. De Nederlandse politie heeft het onderzoek overgedragen aan Duitsland, omdat de verdachten in Duitsland wonen. "De Duitse justitie beslist of er vervolging gaat plaatsvinden", aldus de politie.

De man werd in de nacht van 9 op 10 februari achtergelaten nabij een brandweerkazerne in de Zuid-Hollandse plaats. Hij droeg een briefje bij zich waarin staat dat "zijn moeder niet meer voor hem kan zorgen, zijn familie dakloos is en dat hij daarom is achtergelaten", zo liet de politie destijds weten.

Het kostte de politie enige tijd om de identiteit van het slachtoffer te achterhalen. De man kan vanwege zijn beperking niet praten en bleek geen identificatiebewijs bij zich te hebben.

De politie laat weten dat de man in een Nederlandse instelling verblijft, "waar hij goed wordt verzorgd". Op den duur wordt hij naar Duitsland gebracht, waar hij in een zorginstelling zal verblijven.